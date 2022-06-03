Москва, 3 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В России пока не ожидается резкого всплеска безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ число безработных достигло минимального значения за последние 10 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

«Минимальное количество безработных можно объяснить несколькими факторами, — сказал Порочкин. — Многие крупные компании, которые заявили об уходе из страны, еще не сокращали штат и продолжают выплачивать заработные платы; в период кризиса люди дорожат своей работой; импортозамещение и открытие в связи с этим новых предприятий с новыми рабочими местами; сокращение количества мигрантов; снижение размера пособия по безработице».

Как полагает Порочкин, скорее всего, к концу 2022 года уровень безработицы в России вырастет до 6-8%.

«На данный момент сложно делать точные выводы в связи с неопределенностью на политической и экономической аренах. Но высоких показателей безработицы — 9-10%, как озвучил в начале кризиса Bloomberg, точно ждать не стоит. Резкого всплеска не ожидается», — сказал Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ потребительский спрос в РФ упадет ниже досанкционного уровня в том числе из-за роста безработицы.