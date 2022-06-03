Ханты-Мансийск, , 10:26 — REGNUM В Югре установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Ханты-Мансийском автономном округе прожиточный минимум на душу населения с июня составляет 18 625 рублей (ранее 16 932 рубля); для трудоспособного населения — 20 302 рубля (ранее 18 456 рублей); для пенсионеров — 16 067 рублей (ранее 14 606 рублей); для детей – 18 654 рубля (ранее 16 958 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 1 июня 2022 года новый прожиточный минимум на душу населения составил 13 919 рублей (было 11 950 рублей), на Ямале 19 832 рубля (было 17 557 рублей). Повышение прожиточного минимума на 10% произошло в регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина.

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