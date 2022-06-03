Лос-Анджелес, США, , 10:25 — REGNUM Американская актриса Белла Торн разошлась со своим женихом, певцом Бенджамином Масколо. Об этом 3 июня пишет Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.

Белла Торн Цитата из х/ф «После пробуждения». Реж. Элиза Аморузо. 2021 год. Италия

«Белла Торн и Бенджамин Масколо расстались, отменив помолвку, которая состоялась более года назад», — рассказал инсайдер издания. «Их несовпадающие графики привели к тому, что они много времени проводили врозь, что в конечном итоге привело к разрыву. Но они расстались полюбовно», — объяснил источник.

ИА REGNUM напоминает, что Белла Торн и Бенджамин Масколо начали встречаться ещё в апреле 2019 года. Пара объявила о помолвке в марте 2021 года в своих соцсетях.

Читайте ранее в этом сюжете: Возлюбленный Билли Айлиш подтвердил их расставание