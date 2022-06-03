Донецк, 3 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Населенный пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Байрака со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 09:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики произвели обстрел населенных пунктов Луганское и Красное в Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».