Пенза, 3 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Пензе мероприятия в честь Дня города объединят с празднованием Дня России. По поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, торжества состоятся 10–12 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Во всех микрорайонах Пензы будут организованы около 50 локальных площадок и 16 крупных. Среди основных мероприятий запланирован праздничный парад на площади Жукова с театрализованными представлениями, вечером на Юбилейной площади пройдут концерт и праздничный салют.

«До 12 числа там, где необходимо, нужно нанести дорожную разметку, привести в порядок общественные пространства. Свой день рождения город должен встретить благоустроенным, чтобы у жителей и гостей Пензы было хорошее настроение», — распорядился губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

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