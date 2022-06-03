Донецк, 3 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Шумы — н. п. Горловка (пос. Комарова): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июня Вооруженные украинские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике из артиллерии.

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