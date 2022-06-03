Москва, , 10:23 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все меры для эвакуации людей из бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», который в эти минуты охвачен огнем. Об этом он 3 июня написал в своем официальном телеграм-канале.

Пожар Dave Hogg

«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, внутри горящего здания еще могут находится люди, которые заблокированы и не имеют возможности покинуть объект.

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