Запорожье, Украина, , 10:23 — REGNUM В городе Мелитополь Запорожской области выстроились длинные очереди желающих подать заявку на получение российского гражданства. Об этом сообщает Первый канал.

Паспорт

В телесюжете показали длинные очереди, выходящие далеко за пределы здания.

«Я чувствую себя в безопасности, мне комфортно, хорошо», — рассказала волонтёр одного из центров, принимающих заявки в работу. Девушка одной из первых подала заявку на оформление документов.

«Для меня большая честь стать гражданином великого государства. Это моя мечта была восемь лет, после всех событий, которые начались на Украине», — рассказал её коллега.

«Я счастлива, я буду плакать. Я ждала этого как минимум восемь лет. Я жила в Житомире, и всё, что там происходило, просто сердце не выдерживало. Все эти улицы, все эти запреты, должна быть любовь к Бандере — а её нет», — со слезами на глазах рассказала одна из посетительниц.