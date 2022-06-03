Петропавловск-Камчатский, , 10:21 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в 2024 году появится новая автостанция междугороднего и пригородного сообщения. На это регион получил инфраструктурный кредит в сумме 600 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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«Эти деньги пойдут на строительство долгожданного объекта — автомобильной станции регионального значения. Это тот объект, по которому поступает значительное количество обращений граждан, и, действительно, у нас система междугороднего и пригородного сообщения находится в очень тяжёлой ситуации. Новый объект на пересечении с улицей Ломоносова позволит ввести новую современную автостанцию в ближайшие годы», — рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Выбранное для автостанции место находится недалеко от центральной магистрали в пешеходной доступности от автобусных остановок. Комплекс займёт площадь в 1,5 тыс. кв. метров, в нём будут вокзал, административные и технические помещения, гараж и бойлерная. Автостанция будет обслуживать девять пригородных маршрутов и пять междугородних.

Ранее Камчатка получила одобрение на три инфраструктурных кредита на общую сумму 1,8 млрд рублей, которые планируется потратить на реконструкцию котельной № 20 по улице Деркачёва в Елизове, на строительство подъездной дороги к «Зеленовским озеркам» и канализационно-насосной станции в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщало ИА REGNUM, из выделенных правительством РФ 24,2 млрд рублей регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров 2,7 млрд рублей в этом году получит Камчатка.