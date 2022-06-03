Донецк, 3 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрел населенных пунктов Луганское и Красное в Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Красного со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Кроме того, указывается, что в 09:24 вооруженные украинские формирования обстреляли Луганское, также выпустив по этом населенному пункту 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по бронетехнике и укрепленных позиций ВСУ.