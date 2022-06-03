Мадрид, 3 июня 2022, 10:20 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес отправляется в Молдавию, чтобы проанализировать с властями страны ситуацию вокруг соседней Украины поддержать меры по принятию на молдавской территории украинских беженцев. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес
Педро Санчес
Sanchezcastejon.es

Это будет первый визит главы испанского правительства в Молдавию.

Источники агентства в правительстве отмечают, что Санчес таким образом намерен продемонстрировать «поддержку и солидарность Испании в очень трудное время».