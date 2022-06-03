Мадрид, 3 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отправляется в Молдавию, чтобы проанализировать с властями страны ситуацию вокруг соседней Украины поддержать меры по принятию на молдавской территории украинских беженцев. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Это будет первый визит главы испанского правительства в Молдавию.

Источники агентства в правительстве отмечают, что Санчес таким образом намерен продемонстрировать «поддержку и солидарность Испании в очень трудное время».