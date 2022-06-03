Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Циклон покидает Санкт-Петербург, благодаря чему в городе на Неве погода станет более стабильной. Предстоящие выходные в Северной столице будут солнечными, но местами пройдут дожди, температура воздуха из-за западного ветра не поднимется выше +20 градусов, сообщил 3 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди

По его словам, атмосферное давление продолжает медленно повышаться, и на следующей неделе погоду в регионе начнет определять антициклон.

«Так что всё, что все так долго ждали, осуществится. Более сухой период с дневными температурами за +20 градусов, это нам и надо», — отметил синоптик.

Заметим, что абсолютный минимум температуры воздуха, +1,0 градус, наблюдался в Петербурге 3 июня в 1941 году, а абсолютный максимум, +29,9 градусов, — в 1995 году.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 4 июня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, ночью местами, а в Ленинградской области днем в отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов, в Ленинградской области ночью +6…+11 градусов, а днем +15…+20 градусов.

В воскресенье, 5 июня, в городе ожидается без существенных осадков, в то время как в Ленобласти могут пройти кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью в городе +10…+12 градусов, а днем +18…+20 градусов, в Ленобласти ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса. Все два выходных дня атмосферное давление будет повышаться.

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Температура воды в Неве составляет +13°С, в Финском заливе (курортная зона): +11…+15 градусов.