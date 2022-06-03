Брюссель, , 10:17 — REGNUM Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии существенно замедлилась в последнее время. Причиной стала серия отказов европейских стран оплачивать российский газ по новой схеме в рублях. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Газовое хранилище Gerry Dincher

Так, 31 мая из-за неоплаты Газпром остановил поставки в адрес GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. После этого сильно просела закачка газа в германские ПХГ.

Если с начала мая в среднем хранилища там заполнялись на 0,5 процентного пункта в сутки, а в отдельные дни и на 0,7 процентного пункта, то с 30 мая темпы снизились до 0,3 процентного пункта.

На 1 июня подземные хранилища Германии были заполнены на 49,16%.

Отмечается, что закачка газа замедлилась и в целом в подземные хранилища ЕС, пишет РИА Новости. С начала мая они заполнялись в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта в сутки, но с 30 мая — 0,3 процентного пункта. В целом они заполнены 1 июня на 47,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с 1 июня прекратил поставки российского природного газа в Нидерланды и Данию. В компании заявили, что нидерландские и датские регуляторы были своевременно предупреждены о необходимости перейти на новую схему оплаты поставок в рублях. Однако датская Orsted Salg & Service A/S и нидерландская GasTerra требования не выполнили.

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