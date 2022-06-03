Москва, 3 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Москве в мае 2022 года по программе реновации в семи административных округах началось переселение более 2,8 тысячи семей, сообщается на портале мэра столицы.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новостройка

По словам главы, департамента городского имущества Максима Гамана, с начала мая новое жилье осматривают семьи, проживающие в 23 старых пятиэтажках. Из них более 60% определились с выбором новых квартир.

Гаман уточнил, что 31 мая стартовало переселение жителей еще 17 старых домов. В начале июня участники реновации подбирают подходящие жилплощади в новостройках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации строится и проектируется 130 новых домов.

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