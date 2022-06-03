Москва, 3 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Ассортимент бытовой техники и электроники в российских магазинах стал меньше из-за приостановки поставок из-за рубежа и проблем с отечественным производством. Об этом сообщает 3 июня РБК, ссылаясь на ретейлеров.

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«Продавцы бытовой техники и электроники фиксируют сокращение ассортимента на фоне заявлений ряда зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих», — говорится в публикации.

Коммерческий директор сети магазинов «Холодильник. ру» Алексей Погудалов рассказал о сокращении ассортимента посудомоечных машин, духовых шкафов и варочных панелей, встраиваемых холодильников, телевизоров, смартфонов, отдельных категорий пылесосов. Среди этих товаров наиболее высока доля европейских, корейских и американских брендов.

В сети «Связной» подтвердили, что выбор техники сократился. В основном это заметно на смартфонах и планшетах. В сети «М. Видео — Эльдорадо» заявили, что техника большинства привычных брендов есть, но и другие бренды появляются и расширяют присутствие.

Наиболее существенное сокращение ассортимента — по торговым маркам Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple, отмечает издание.

Погудалов отметил, что ассортимент сокращается отчасти из-за прекращения поставок в Россию, отчасти — из-за проблем на производстве (нехватки комплектующих), отчасти — из-за невозможности ввести готовую продукцию «обходными путями».

Один из участников рынка бытовой техники сообщил, что только китайские и турецкие компании могут без проблем выпускать продукцию в России. У остальных брендов нет стопроцентной локализации, им не хватает двигателей для стиральных машин, матриц для телевизоров, чипов и плат.

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