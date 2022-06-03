Вашингтон, 3 июня 2022, 10:16 — REGNUM Во время трансляции State of Play показали новый трейлер игры The Callisto Protocol, которая считается «духовным наследником» серии Dead Space. Ролик был опубликован 3 июня на сайте журнала PC Gamer.

Видеоигра The Callisto Protocol
Видеоигра The Callisto Protocol
Скриншот из трейлера

Авторы издания отметили, что игра «напоминает всё, от Dead Space до ремейка Resident Evil 2», добавив, что в трейлере всё же «не хватает лазерного резака». Студия Striking Distance Studios, которую возглавляет создатель Dead Space Глен Скофилд, и в которой работают другие авторы этой игры, планирует выпустить The Callisto Protocol 2 декабря 2022 года.

Напомним, изначально Скофилд заявил, что действие The Callisto Protocol развернётся во вселенной PlayerUnknown’s Battlegrounds. Однако 27 мая 2022 года он написал на странице в соцсети, что разработчики отказались от этой идеи, и что игра получила собственную вселенную, никак не связанную с PUBG.

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