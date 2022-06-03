Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Во время трансляции State of Play показали новый трейлер игры The Callisto Protocol, которая считается «духовным наследником» серии Dead Space. Ролик был опубликован 3 июня на сайте журнала PC Gamer.

Видеоигра The Callisto Protocol Скриншот из трейлера

Авторы издания отметили, что игра «напоминает всё, от Dead Space до ремейка Resident Evil 2», добавив, что в трейлере всё же «не хватает лазерного резака». Студия Striking Distance Studios, которую возглавляет создатель Dead Space Глен Скофилд, и в которой работают другие авторы этой игры, планирует выпустить The Callisto Protocol 2 декабря 2022 года.

Напомним, изначально Скофилд заявил, что действие The Callisto Protocol развернётся во вселенной PlayerUnknown’s Battlegrounds. Однако 27 мая 2022 года он написал на странице в соцсети, что разработчики отказались от этой идеи, и что игра получила собственную вселенную, никак не связанную с PUBG.

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