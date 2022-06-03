Вашингтон, 3 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен посетить Саудовскую Аравию в июне на фоне решения этой страны ОПЕК пойти на увеличение добычи нефти, сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

О рассмотрении Байденом возможности поездки в Саудовскую Аравию сообщили несколько новостных агентств 1 июня, а о его окончательном решении сообщили New York Times и Washington Post днем 2 июня.

Решение ОПЕК о наращивании объемов добычи может помочь Байдену снизить внутреннюю инфляцию, которая в апреле составила 8,3%, что было почти самым высоким за последние четыре десятилетия, отчасти из-за резкого роста цен на энергоносители.

Поездка Байдена также совпадает с новым двухмесячным перемирием между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и союзными Ирану хуситами в Йемене, которое направлено на устранение давления администрации Байдена с целью урегулировать боевые действия, приведшие к гуманитарной катастрофе.

Помимо поездки в Саудовскую Аравию, Байден планирует посетить в конце месяца саммиты стран Большой семерки и НАТО в Германии и Испании соответственно.

Неясно, посетит ли Байден во время поездки Израиль. Хотя президент принял приглашение премьер-министра страны, эти планы были поставлены под сомнение после убийства в прошлом месяце репортера Аль-Джазиры Ширин Абу Акле, гражданки США, которая была застрелена во время освещения израильского рейда на Западном берегу реки Иордан.