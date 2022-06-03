Кемерово, 3 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В городе Кемерово сегодня, 3 июня, прошёл снег. Кемеровчане поделились фотографиями и видео в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Совсем не летние осадки наблюдали жители Рудничного района города. Снежные хлопья, падая на землю, тут же таяли.

Отметим, что по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в Кемеровской области с 4 по 7 июня при прояснениях сохранятся заморозки 0… — 3 °C.