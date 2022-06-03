Москва, 3 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Внутри бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», где произошел крупный пожар, могут быть заблокированы люди. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал «SHOT».

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«По нашей информации, внутри горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» есть заблокированные люди. Данные об их количестве уточняются», — сказано в сообщении.

Также телеграм-канал отметил, что пожару присвоен пятый ранг сложности, проводится эвакуация людей с территории объекта.