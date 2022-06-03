3 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 11:01 — REGNUM Во время встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки глава правительства заявил о «намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ». Речь идет об отмене Москвой практики таких обменов, когда японские граждане могли посещать принадлежащие России южные Курильские острова, по сути, в обход существующего между двумя странами визового режима.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало агентство Киодо, в ходе встречи Судзуки вручил главе японского правительства прошение о скорейшем разрешении «территориального вопроса», а также сообщил о просьбах организовать альтернативные проекты для бывших жителей южных Курил, в частности, проведение мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.

«На фоне того, что безвизовые обмены временно невозможны, необходимо задуматься над альтернативными вариантами», — цитирует агентство слова японского премьера.

21 марта МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В конце апреля генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении японского кабинета министров «на обозримое время» отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали посещения японскими гражданами «северных территорий», как в Японии незаконно именуют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную группу Плоские, Хабомаи по-японски.

Южно-Курильск. Кунашир Андрей Шапран © ИА REGNUM

Напомним, что согласие на такие «безвизовые обмены» в качестве серьезной уступки японскому правительству, которое считает указанные острова собственностью Японии, дал М. Горбачев во время визита в Японию в апреле 1991 года. Уступка состояла в том, что японское правительство, не признавая принадлежность южных Курил СССР, теперь России, запрещало гражданам своей страны при поездках на указанные острова оформлять российские въездные визы. А Горбачев своим решением, пусть косвенно, но принял во внимание позицию Токио о «японском суверенитете на северных территориях». Обставлено такое нарушение визового режима как гуманитарная акция, облегчающая бывшим жителям южных Курил посещать могилы захороненных на островах родственников.

В первые годы безвизовым режимом японские посетители Курил действительно пользовались для поминовения душ усопших, содержание в порядке могил. Однако затем, осмелев и не встречая должного противодействия российских властей, под видом «посещения могил» на острова без виз стали приезжать журналисты, научные работники, политики, не имевшие здесь захоронений родственников. Они откровенно пытались вести в ходе таких поездок разведывательную и пропагандистскую деятельность, распространять выгодную японской стороне литературу о якобы принадлежности Курил Японии. Подчас дело доходило до серьезных скандалов, когда, например, возглавлявший такую группу «посетителей могил» депутат японского парламента Ходаки Маруяма, находясь на Курилах, призывал своих соотечественников «отбить острова войной».

Конечно, можно посочувствовать престарелым японцам, которые, не имея каких-либо политических мотивов, искренне желают лишь помянуть на могилах своих почивших родственников. Но винить за то, что они такой возможности лишились, следует не российскую сторону, которая в обход законодательства в течение 30 лет шла им навстречу, а свое правительство и лично премьер-министра Кисиду, русофобия которого явно зашкаливает.

Флаг Сил самообороны Японии Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda

Пока не ясно, о каких «альтернативных проектах» толкует японский премьер в ситуации, когда он санкционировал наложение оскорбительных санкций на всех высших руководителей России и даже их родных и обрушил все политические, дипломатические, торгово-экономические и культурные связи с нашей страной. На наш взгляд, альтернатива для желающих посетить могилы родственников на Курилах одна, а именно, получение в установленном порядке российских виз и выполнение аналогичных японским правил въезда на территорию Российской Федерации, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Как известно, российское правительство ответило на японские санкции в отношении граждан России запретом на въезд в нашу страну 63 политикам, журналистам и ученым Страны восходящего солнца. Но это далеко не все возможные ответные меры на беспрецедентно враждебную политику официального Токио.