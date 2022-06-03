Бухарест, 3 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. По меньшей мере, 150 детей и более 200 взрослых были эвакуированы из здания одной из крупнейших в Румынии детских больниц «Сфынту-Мария» в городе Яссы на северо-востоке страны из-за сильного пожара. Об этом 3 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

2968288 Пожар

По предварительным данным, огонь возник на первом этаже пятиэтажного корпуса и быстро распространился по перекрытиям.

Прибывшим на место происшествия семи пожарным расчетам удалось локализовать пламя.

Жертв и пострадавших нет.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.