Красноярск, 3 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае 3 июня выпал снег.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Снежными кадрами на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделилась пользователь Лада Цуранова. »Знойное лето в «Ергаках». Все на лыжи! 3 июня 2022 года», — шутит она.

Напомним, «Ергаки» — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Площадь — 342 873 га. Ежегодно парк посещает более 120 тыс. туристов.

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