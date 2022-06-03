Уфа, 3 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Мужчину осудили за незаконную банковскую деятельность и участие в преступном сообществе в Уфе. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Images Money Отмытые деньги

В суде было установлено, что в 2016 году фигурант уголовного дела вступил в подпольную финансовую структуру подобную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах различных фирм.

Сообщается, что обналичивание проводилось за вознаграждение в размере не менее 6% от суммы операций. При этом были использованы подложные регистрационные и банковские реквизиты не менее 75 формально легитимных предприятий и предпринимателей, открыты не менее 310 банковских счетов подконтрольных сообществу, фиктивные договоры оформлялись за непоставленный товар либо за не оказанные услуги.

Отмечается, что с 2016 года по 2018 год преступное сообщество извлекло доход в сумме более 21 млн рублей.

Сообщается, что полученными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 30-летний подсудимый житель Уфы признал. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.

Суд приговорил его к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры намерены обжаловать приговор в связи с чрезмерной его мягкостью.