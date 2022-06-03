Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Всего два водоёма в двух далёких друг от друга районах Петербурга оказались пригодны для купания по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Финский залив

Как сообщает 3 июня телеканал «Санкт-Петербург», эксперты Роспотребнадзора проверили и подтвердили безопасность воды и песка Ольгинского водоема в Выборгском районе и Безымянного озера в Красносельском районе Северной столицы.

Гражданам не рекомендуют купаться в водоемах, вода которых не соответствует гигиеническим нормам, поскольку в них можно заразиться кишечными и энтеровирусными инфекциями, гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Всего в Петербурге к летнему сезону открыты 24 официальных городских пляжа, 14 — в Курортном районе, из них девять — на Финском заливе. Самый большой благоустроенный пляж - «Ласковый» в поселке Солнечное, он может принять до пяти тысяч человек. Все пляжи готовы к приему отдыхающих, которые хотят позагорать, заняться спортом и просто приятно провести время.

«На всех территориях пляжей были отремонтированы малые архитектурные формы, скамейки, зонтики. Оборудование было покрашено. С апреля мы убрали более 1600 кубических метров мусора. Примерно это 80 КамАЗов», — рассказал телеканалу директор СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» Кирилл Бобков.