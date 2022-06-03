София, , 10:09 — REGNUM Более 300 переселенцев с Украины, временно размещенных на элитном курорте Китен в Бургасской области на юго-востоке Болгарии, остались без еды и питьевой воды. Об этом 3 июня сообщает софийская газета «Факты».

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

По предварительным данным, указанная ситуация возникла из-за отсутствия в Китене обслуживающего персонала, который обеспечивал бы новых постояльцев горячим питанием. При этом представители курорта заявляют, что местных жителей, желающих работать на переселенцев с Украины, нет.

Как утверждают беженцы, они не получали еды уже четыре дня, и «вынуждены покупать продукты в близлежащих магазинах за собственные деньги».

Напомним, с 1 июня нынешнего года абсолютное большинство украинских переселенцев было вывезено из крупных гостиниц в центры временного содержания по всей стране. Всего статус беженцев в Болгарии получили 120 тыс. граждан Украины.