На месте пожара задействована авиация. Работают 3 вертолёта, 2 из них - МЧС РФ.
По информации «Известий», во время пожара в бизнес-центре в Москве пострадала 15-летняя девочка, её состояние неизвестно.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» были незамедлительно направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.
Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости.
Компания, владеющая «Сетунь Плаза», была основана ещё в 90-х бизнесменом Михаилов Абрамовым, погибшим несколько лет назад в Греции. В ее активе более 10 объектов класса В+, расположенные в разных районах города. Это «W-Plaza», «W-Plaza II», «Верейская Плаза I», «Верейская Плаза II», «Верейская Плаза III»,«Порт Плаза", «Сириус Парк», «Виктори Парк Плаза», «Гранд Сетунь Плаза», «Магистраль Плаза». Еще один строится — это «Верейская Плаза IV» у метро «Славянский бульвар» площадью почти 50 тысяч квадратных метров.
При этом после гибели основного акционера отследить конечных собственников торговых центров сейчас практически невозможно. Формально совдадельцем зданий является Матусевич Елена Михайловна.
Цитата канала readovkanews.
Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра на западе Москвы
Свыше 120 человек удалось спасти из бизнес-центра, который загорелся на западе Москвы. Об этом сообщили 3 июня РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В горящем здании продолжают искать людей.
Сотрудник одного из офисов на четвертом этаже рассказал Readovka, что пожарную сигнализацию люди практически не слышали.
«Пожарная сигнализация была только в коридорах, ее из офисов почти не слышно было. Если бы нам коллеги не позвонили с улицы, что у нас в здании пожар, возможно, мы бы так и сидели дальше», — рассказал Readovka сотрудник бизнес-центра
Фасад Гранд Сетунь Плаза почти полностью сгорел. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание, однако рассматриваются и другие версии, включая поджог.
По началу никто всерьез не воспринял эту ситуацию, так как раньше тревогу в здании включали достаточно часто: и в те разы никакой опасности не было.
Один из очевидцев происшествия сказала, что пожарную тревогу в загоревшемся БЦ «Гранд Сетунь Плаза» включили слишком поздно, «когда уже ошметки летели во все стороны».
Два человека обратились за медицинской помощью после пожара в бизнес-центре «Сетунь». У обоих отравление продуктами горения.
На место пожара направлены вертолёты Ка-32 — МЧС.
Свыше 120 человек удалось спасти из горящего бизнес-центра в Москве
Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал Readovka.
Поиск людей, которые могли быть заблокированы в здании, продолжается до сих пор.
Дождь помог пожарным потушить обшивку (вернее, она просто сгорела), но пожар продолжается — горят 4-й, 5-й и 6-й этажи внутри. По информации МЧС, из здания выведены 120 человек. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
Один из сотрудников БЦ «Гранд Сетунь Плаза» остается запертым на 6-м этаже в кабинете A601. Это 32-летний Олег Авдонин. Сейчас он не выходит на связь.
Бывшие коллеги утверждают, что последний раз мужчину видели в противогазе. Он ждал спасателей.
Цитата breakingmash.
МЧС.
Очевидица пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» рассказала радиостанции «Говорит Москва» о происходящем.
«Всё, конец всему зданию. Смотрите, что творится. Ужас! Я работаю рядом, в соседнем здании. Хорошо хоть, что ливень, не так воняет, не так всё это разлетается».
Тем временем двух человек, находившихся на верхних этажах горящего бизнес-центра, спасли, рассказали в МЧС.
Названа возможная причина пожара в бизнес-центре на западе Москвы
Причиной крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» могло стать короткое замыкание. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал Mash.
«Причиной пожара в «Гранд Сетунь Плаза» стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб пожаротушения.МЧС.
Здание «Гранд Сетунь Плаза» практически полностью выгорело снаружи, в ближайшее время пожарные приступят к осмотру помещений, пишет Readovka.
Огонь стремительно распространился по обшивке от места возгорания на входной группе и перекинулся на все этажи вплоть до крыши.
Точное количество людей, находившихся внутри, на данный момент неизвестно, но, по нашей информации, в бизнес-центре могли оставаться до 30–40 человек.
По данным источника Readovka, внутри офисного центра заблокированы до 40 человек. На месте работают порядка 200 пожарных.
Ещё двух людей удалось спасти из горящего бизнес-центра в Москве
Из охваченного огнем бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» удалось спасти ещё двух человек. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, оба гражданина находились на восьмом этаже здания.
Причиной возгорания офисного здания «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова мог стать поджог на входной группе бизнес-центра. При этом быстрому распространению огня поспособствовали обшивка здания и другие возможные нарушения при проектировке «Гранд Сетунь Плазы». По нашей информации, 9-этажное здание было изначально зарегистрировано как одноэтажное строение, по сути, самострой, со всеми возможными нарушениями.
В данный момент к зданию прибыли пожарные, спасатели готовят подъемники — внутри заблокированными оказались люди на нескольких этажах.
Цитата канала readovkanews.
Shot пишет, что перед возгоранием «сотрудники слышали хлопок над входом».
На более высоких этажах, по сообщениям очевидцев, могут находиться отрезанные огнем люди. Часть из них выбралась на крышу.
В Москве прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре
Московская прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», говорится 3 июня в телеграм-канале надзорного ведомства.
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром.
В Москве ликвидируют возгорание в ЗАО, ул. Горбунова.МЧС РФ.
Цитата с сайта plaza-grandsetun.ru:
«БЦ «Гранд Сетунь Плаза» — современный деловой комплекс, отвечающий всем требованиям и высоким стандартам бизнес-центров класса В+, отличается удобством планировок и первоклассным инженерным оснащением;
для внешней отделки использованы современные высококачественные строительные материалы;
На первом этаже размещена ретейл-зона;
конструктивные особенности: монолитные ж/б перекрытия, открытая планировка этажей, высота этажа от 3,4 до 4,2 м, шаг колонн 6×6 м».
Внутри горящего бизнес-центра в Москве могут оставаться до 15 человек
До 15 человек могут быть заблокированными внутри горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». Об этом 3 июня сообщил телеграм-канал Mash.
По имеющейся информации, люди всё ещё находятся на пятом и шестом этажах охваченного огнем здания.
На месте работают почти 200 спасателей и 41 единица техники.
В сети публикуют видео, предположительно, начала возгорания. Утверждается, что это могло быть замыкание, после которого загорелись первые четыре этажа.
Глава МЧС России Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, ранг сложности пожара повышен до 4-го из 5 возможных.
Площадь пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы составляет 1000 кв. м, сообщили в МЧС.
Горит бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Кадры публикуют очевидцы.
Собянин отреагировал на пожар в московском бизнес-центре
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все меры для эвакуации людей из бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», который в эти минуты охвачен огнем. Об этом он 3 июня написал в своем официальном телеграм-канале.
«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал глава города.
Характеристики бизнес-центра «ГРАНД СЕТУНЬ ПЛАЗА»:
класс — B+;
количество этажей — 10;
охрана — есть;
видеонаблюдение — есть;
вентиляция — приточно-вытяжная;
кондиционирование — центральное;
лифты — 8;
Провайдер — «ВиЛенд».
«Сетунь» в дыму.
До 15 человек могут находиться внутри горящего на западе Москвы бизнес-центра — источник Интерфакса.
К зданию прибыли пожарные, спасатели готовят подъемники — в здании, предварительно, остались люди на нескольких этажах.
По предварительным данным, в начале загорелась обшивка здания на первом этаже. Очевидцы рассказали «Подъёму», что в первые минуты эвакуации сильно пахло горелой проводкой. В столичном главке МЧС при этом пока затруднились ответить, что именно и на какой площади сейчас горит.
Тем временем Москву накрыл мощный ливень. Возможно, он поможет потушить вспыхнувший БЦ «Гранд Сетунь Плаза».
В Москве ликвидируют возгорание в ЗАО, ул. Горбунова. По прибытии первых подразделений установлено, что произошло возгорание в административном здании. По предварительной информации, пострадавших нет, данные по площади уточняются.
На месте пожара работают 86 человек и 16 единиц техники — МЧС РФ.
Как уточняет СМИ, горит фасадная часть сразу на четырёх этажах.Читайте также: Пожару в московском бизнес-центре присвоили пятый ранг сложности
Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.
Крупный пожар 3 июня возник в Москве на улице Горбунова. Огнем охвачен бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Как сообщают очевидцы, первоначально очаг возник на первом этаже, но огонь быстро распространился вверх.
В здании могут находиться люди, с верхних этажей слышны крики о помощи. Спасатели вышли на поиски. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.