Крупный пожар 3 июня возник в Москве на улице Горбунова. Огнем охвачен бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Как сообщают очевидцы, первоначально очаг возник на первом этаже, но огонь быстро распространился вверх.

В здании могут находиться люди, с верхних этажей слышны крики о помощи. Спасатели вышли на поиски. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

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