Якутск, 3 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Партия мясной продукции, в которой содержалось повышенное количество нитрита натрия задержана Россельхознадзхором по Якутии. Изъяты около 100 кг сала «Белорусское», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе ведомства.

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Продукция была произведена компанией ИП «Сказыводов В. Ю.» в Ивановской области. Мясные изделия этой фирмы ранее неоднократно вызывали отравления людей в разных регионах России, подчеркнули в Россельхознадзоре. Привезённое в Якутию сало сочли потенциально опасным.

«Лабораторная экспертиза отобранных проб выявила превышение содержания нитрита натрия. Сведения о потенциально опасной продукции были направлены в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике», — отметили в управлении Россельхознадора.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на курганском предприятии обнаружили тонну просроченного мяса. Ветеринарно-санитарное состояние холодильников, в которых оно хранилось, было неудовлетворительным.