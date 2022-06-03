Симферополь, , 10:08 — REGNUM Украинская власть получила предупреждение о том, каким будет ответ на попытки применить американское оружие на территории России. Об этом написал 3 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя заявление о якобы возможности нанесения удара по полуострову из американского оружия.

Сергей Аксёнов Government.ru

«Штатный враль киевского режима заявил, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, этот персонаж сообщил, что полуостров якобы уже успешно бомбили», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что если бы полуостров действитель «бомбили», то Киев давно бы трубил об этом на весь мир. Правда, после таких успехов на месте центре принятия решений в Киеве остались бы лишь глубокие воронки, добавил глава Крыма.

«Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России. А что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма, никого не волнует. Тем более что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется — наши вооруженные силы об этом позаботятся», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма также добавил, что шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этого вопроса: американская пропаганда называет ленд-лиз едва ли не основным фактором победы СССР над нацизмом, что абсолютно не соответствует действительности.

«Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают», — добавил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США направить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории. Депутат украинского парламента Егор Чернев в эфире украинского телеканала не исключил возможности нанесения ударов по территории России.