В Крыму отреагировали на заявления Киева об «ударах» по полуострову
Симферополь, 3 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Украинская власть получила предупреждение о том, каким будет ответ на попытки применить американское оружие на территории России. Об этом написал 3 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя заявление о якобы возможности нанесения удара по полуострову из американского оружия.
Аксёнов подчеркнул, что если бы полуостров действительно «бомбили», то Киев давно бы трубил об этом на весь мир. Правда, после таких успехов на месте центре принятия решений в Киеве остались бы лишь глубокие воронки, добавил глава Крыма.
Глава Крыма также добавил, что шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этого вопроса: американская пропаганда называет ленд-лиз едва ли не основным фактором победы СССР над нацизмом, что абсолютно не соответствует действительности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США направить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории. Депутат украинского парламента Егор Чернев в эфире украинского телеканала не исключил возможности нанесения ударов по территории России.