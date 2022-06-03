Тбилиси, 3 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не видит влияния бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили на политическую жизнь страны, сообщает 2 июня грузинская телекомпания «Palitra News».

Бидзина Иванишвили

По словам Зурабишвили, она уже давно не видела Иванишвили.

«Честно говоря, я ничего такого не вижу, потому что я не встречала Бидзину Иванишвили уже полтора года, и я понятия не имею, с кем он контактирует или не контактирует и каково может быть его влияние или не влияние», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель ныне правящей партии «Грузинская мечта», занимал пост премьер-министра страны в 2012—2013 годах.