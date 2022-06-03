Бузулук, Оренбургская область, 3 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области местный житель решил пошутить и проинформировал о «заминировании» кафе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

В единую дежурную диспетчерскую службу мужчина сообщил, заложил взрывчатку в кафе. Свою фамилию и адрес проживания он называть отказался.

После проверки сообщения выяснилось, что заявление с угрозой теракта было ложным. По горячим следам шутника задержали.

По данным полиции, 34-летний бузулучанин употреблял алкоголь в кафе и решил решил шуткой проверить, как сработают спецслужбы на звонок о минирировании.

«Все службы сработали оперативно, а вот в отношении бузулучанина возбудили уголовное дело по ст. 207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сказали в УМВД по Оренбуржью.