Москва, 3 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Ростуризм ожидает, что популярные для отдыха зарубежные страны до конца 2022 года начнут принимать карты «Мир». Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, предаёт ТАСС.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

По её словам, одно из ключевых направлений работы Ростуризма на международном уровне — это расширению использования карты «Мир» за рубежом, чтобы российские туристы туристы смогли совершать оплату по ней.

«Ведомство активно работает над этим вопросом с зарубежными партнерами. Например, российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» уже почти во всех отелях Турции», — отметила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время карты «Мир» принимают в 10 странах. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, и Абхазия.

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