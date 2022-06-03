Саратов, , 10:04 — REGNUM Саратовские промышленники вышли с инициативой к правительству региона о создании оперативного штаба по оказанию мер поддержки для бизнеса. Также необходим единый официальный ресурс, где будет собрана информация о деятельности предприятий. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поддержал предложения и пообещал содействие со стороны регионального правительства.

Промышленность ИА REGNUM

По словам Бусаргина, саратовские предприятия адаптируются к сложившимся экономическим реалиям. Они осваивают новые рынки сбыта, в том числе внутренние, активно включаются в процесс импортозамещения и ищут надежных поставщиков и партнеров. Определенные сложности связаны с логистикой, но и они преодолеваются.

Промышленники рассчитывают через созданный оперативный штаб централизованно получать полную информацию о мерах поддержки, уточнять список необходимых документов и условия.

Наличие единого информационного ресурса поможет продемонстрировать партнерам из других регионов свою надежность, что поспособствует в дальнейшем сотрудничестве.

Врио губернатора Саратовской области заверил, что правительство региона продолжит оказывать предприятиям помощь.

«Наша задача не только реализовывать меры поддержки, но и по возможности избавлять бизнес от административных барьеров и создавать благоприятные условия для работы», — добавил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, саратовские предприятия могут обратиться в созданный ситуационный центр в случае сокращения выручки, при росте себестоимости продукции, цен на используемые при производстве товары, проблемы с поставками на внутреннем рынке и внешнеторговыми операциями, финансовые трудности и не только.

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