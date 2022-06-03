Степанакерт, 3 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Степанакерт считает, что Евросоюз не должен вмешиваться в решение нагорно-карабахского конфликта. Об этом 3 июня в интервью РИА Новости заявил государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза», — сказал Бегларян.

Он отметил, на диалог по урегулированию конфликта не должны повлиять «непростые» отношения Запада с Россией. Формат для переговоров уже есть, он является международно-признанным, и его участники отвечают за урегулирование конфликта.

При этом Бегларян заявил, что конфликт в регионе не получится разрешить в ближайшем будущем. В связи с этим он считает, что необходимо «бессрочное» присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе.