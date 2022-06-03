Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Режиссёр Джозеф Косински рассказал о своём несостоявшемся триквеле «Трон: Наследие». Интервью с ним опубликовано на сайте издания Vulture.

Елена Хованская ИА REGNUM В кино

По словам Косински, в 2015 году он начал работу над картиной «Трон: Вознесение» — он написал сценарий и сделал раскадровку, однако компания Disney закрыла проект. «Я был так близко. Я действительно пытался. Но к 2015 году это был другой Disney. Когда я делал «Трон: Наследие», у них ещё не было Marvel, не было «Звездных войн». Мы были игрой в фэнтези и научную фантастику. И как только у них появились эти другие вещи, появился смысл вкладывать свои деньги во что-то известное, а не в странного студента-искусствоведа… И это нормально», — объяснил режиссёр.

Добавим, что в 2020 году в Сети появилась информация о том, что Disney готовит третью часть «Трона» с участием Джареда Лето. Однако официального подтверждения этого не было.