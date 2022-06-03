Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по горячим следам задержали группу иностранных мигрантов, которых подозревают в групповом изнасиловании двух девушек на дамбе в Финском заливе.

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Как сообщает 3 июня «Фонтанка», двух 21-летних петербурженок — жительниц Фрунзенского и Кронштадтского районов города, принудили к сексу трое мужчин на дамбе (Комплекс защитных сооружений от наводнений, — прим. ред.).

В полицию за помощью около часу ночи 2 июня обратилась одна из жертв группового изнасилования. Девушек госпитализировали с травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга в больницу, а предполагаемых насильников вскоре задержали полицейские.

Ими оказались трое гражданин Узбекистана в возрасте 20, 27 и 53 лет. Все они являются нарушителями миграционного законодательства России, а одному въезд в РФ уже запрещен до 2025 года.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании группой лиц и покушении на насильственные действия сексуального характера также группой лиц», — говорится в сообщении.