Новосибирск, 3 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Искитимском районе Новосибирской области проверят безопасность спортивных объектов. Такое поручение дал глава района после гибели 14-летнего подростка, сообщили в искитимской администрации.

Pixabay.com Футбольное поле

Напомним, что накануне, 2 июня, в селе Улыбино на территории спорткомплекса подростка придавило воротами. Он скончался на месте.

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«По поручению главы Искитимского района Юрия Саблина с привлечением компетентных структур будет проведена тщательная проверка всех муниципальных спортивных объектов, находящихся на территории района, на предмет их соответствия требованиям безопасности. По итогам проверки будут приняты организационные и кадровые решения», — уточнили в администрации района.

Отмечается, что районные власти оказывают содействие правоохранительным органам для установления причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».