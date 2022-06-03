Луганск, 3 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ЛНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный огонь

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе него украинские нацисты выпустили по городу шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии.