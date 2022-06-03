Екатеринбург, 3 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Свердловской области назначен новый главный редактор официальной «Областной газеты», пишут СМИ. Ранее должность занимал экс-глава ОТВ Антон Стуликов.

Александр Комаров ИА REGNUM Конституция Уральской республики. Фотокопия первой страницы «Областной газеты» за 30 октября 1993 года.

По данным ЕАН, новым главным редактором газеты стал экс-журналист уральского филиала издания «Коммерсантъ» Александр Лакедемонский. При этом официальное решение о его назначении вступит в силу с 6 июля.

«Будем делать газету ещё живее, острее и динамичнее», цитирует Лакедемонского ЕАН. В свою очередь, Антон Стуликов продолжит оставаться в должности генерального директора издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее должности генерального директора и главного редактора официальной газеты Свердловской области занимал Антон Стуликов. Его предшественник, Дмитрий Полянин также совмещал эти должности.