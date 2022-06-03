Ижевск, 3 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 июня текущего года в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрированы 40,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС (Федеральной налоговой службы).

Nalog-briz.ru Самозанятый

Только в Ижевске в качестве самозанятых работают 20 111 человек.

С начала 2022 года совокупный доход самозанятых составил 1,784 млрд рублей, в бюджет республики выплачено 46,6 млн налогов.

Наиболее популярны у самозанятых следующие виды деятельности: перевозка пассажиров, строительство, маркетинг, репетиторство, торговля собственной продукцией, доставка товаров, аренда квартир, парикмахерские услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее в Удмуртии насчитывалось около 19 тыс. самозанятых. Таким образом, число граждан, зарегистрировавшихся плательщиками налога на профессиональный доход, удвоилось.

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