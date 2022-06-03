Ванино, Хабаровский край, 3 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Ванинский район получит по линии «Единой субсидии» почти 100 млн рублей для учреждений здравоохранения. На эти средства закупят медицинское оборудование и пять автомобилей скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

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«Сейчас в утвержденном перечне для Ванинской районной больницы 21 наименование самого востребованного оборудования: от сушильного шкафа до лапароскопической стойки с видеосистемой. Стойка, к слову, — самая дорогостоящая и ожидаемая новинка, стоимостью 14 млн рублей. По 6 млн рублей стоят литотриптер — установка для ударно-волновой хирургии и рабочее место лора, чуть менее 6 млн рублей рабочее место офтальмолога, а еще в перечне аппарат ингаляционный для анестезии, электрохирургические аппараты и ножи, стерилизаторы, пневматические бормашины, гастрофиброскоп, анализатор крови и многое другое, что необходимо для предоставления медицинской помощи на современном уровне», — отметили в региональном министерстве экономического развития.

Всё это оборудование улучшит качество оказываемой пациентам медицинской помощи, подчеркнул главный врач Ванинской ЦРБ Андрей Максаков. Особо он отметил важность для медучреждения лапароскопической стойки, позволяющей проводить более щадящие операции и облегчающей работу хирурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в краевой клинической больнице №1 им. Сергеева в Хабаровске 13 мая провели первую операцию по тромбаспирации (лечение сосудистых заболеваний головного мозга), благодаря которой у пациента происходит восстановление кровоснабжения тканей головного мозга. Методика позволяет пациентам восстановиться после перенесенного инсульта, однако оперировать человека необходимо оперативно, в «золотой час».