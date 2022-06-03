Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года заработали ещё пять газовых заправок. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

«В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 12 объектов, из которых пять уже введено. На сегодняшний день на территории Ростовской области действует 46 заправок транспортных средств компримированным природным газом», — уточнил он.

Согласно данным за 2021 год, в Ростовской области было реализовано более 81,3 млн кубометров природного газа в качестве моторного.