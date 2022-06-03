Москва, 3 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве предпринимателя в центре города, сообщила 3 июня помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сказала Иванова.

По ее словам, в ближайшее время мужчину 1998 года рождения допросят.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ночь на 3 июня на проспекте Комсомольском. По предварительным данным, убитый, мужчина 62-х лет, находился в розыске в Армении. В то же время, согласно предварительной информации, в Москве убитому принадлежала компания, оказывающая услуги по консалтингу.

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