Пермь, 3 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Перми коллектив театра «У Моста» обратился с открытым письмом к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, сообщают СМИ.

(сс) 383961 Театр

Труппа просит передать учреждению культуры здание бывшего трамвайного депо. Авторы обращения обратили внимание на то, что тема переезда звучит уже более 20 лет.

«Неоднократно нам обещали здание на заводе Шпагина. И уже готовился проект. Но это отменили. Мы просили передать здание бывшего ДК ВКИУ или здание бывшего клуба УВД. Также безуспешно», — говорится в открытом письме.

Стоит отметить, ранее анонсировали возможный переезд театра в здание бывшего трамвайного депо в Разгуляе. Однако решение так и не принято.

Добавим, здание театра на Куйбышева, 11 требует ремонта и ликвидации недостатков, выявленных в сфере пожарной безопасности.