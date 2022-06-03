Уфа, 3 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Бессрочное соглашение о сотрудничестве между министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии и белорусским ОАО «МАЗ» подписано на площадке всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» в башкирском городе Сибай. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что документ направлен на локализацию производства коммунальной техники на территории Башкирии, обновление парка коммунальной техники республики, а также на решение вопросов поставки техники для нужд региона в приоритетном порядке.

Отмечается, что гендиректор Белебеевского завода «Автонормаль» Тимур Галиахметов и заместитель генерального директора — директор по закупкам ОАО «МАЗ» Евгений Захаров подписали дорожную карту об освоении и поставке крепежных деталей и пружин производства.

Так, АО «БелЗАН» обязалось летом текущего года обеспечить поставку опытно-промышленной партии самостопорящегося крепежа в адрес ОАО «МАЗ». При этом ОАО «МАЗ» после их эксплуатационного испытания примет решение об использовании этой продукции в цикле производства.

«После допуска всей номенклатуры самостопорящегося крепежа производства АО «БелЗАН» к процедуре закупки обязуется рассмотреть вопрос стратегического сотрудничества с возможностью заключения долгосрочного контракта на пять лет и рассмотреть вопрос создания на территории ОАО «МАЗ» консигнационных складов самостопорящегося крепежа производства АО «БелЗАН», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены расширять сотрудничество с белорусским автозаводом.