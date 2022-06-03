Жителей Красноярского края предупредили о дождях и сильном ветре
Красноярск, 3 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Заморозки, дожди и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дождь
По прогнозам синоптиков, 4 июня на юге Таймыра ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами 22-27 м/с.
В южных районах Красноярского края днём местами прогнозируются грозы, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. В Эвенкии — днём местами порывы юго-западного ветра 15-18 м/с.
В центральных и южных районах Красноярского края 4–5 июня в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 5 °С.
Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
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