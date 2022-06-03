* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:50 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что 45-летний мужчина умер под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Уточняется, что мужчина был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 мая, а 2 июня его тело со следами пыток было доставлено в больницу уезда Руха. Источники сообщают, что мужчину звали Мунир и он был одним из крупных бизнесменов уезда Базарак.

«Два дня назад он отправился к начальнику полиции Панджшера для получения разрешения для своего пастуха, чтобы его не беспокоили в горах. Получив разрешение, он отвёз его в уезд Базарак, но был задержан там талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сегодня его тело было доставлено в больницу Руха. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что у с ним случился сердечный приступ, но на его теле явственно видны следы пыток», — рассказал собеседник издания.

Согласно источникам, тело Мунира ещё не передано его семье.