Степанакерт, 3 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Нагорно-карабахский конфликт не получится разрешить в обозримом будущем. Об этом 3 июня в интервью РИА Новости заявил государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В обозримом будущем всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахской проблемы представляется невозможным, поскольку в позициях Арцаха и Азербайджана имеются серьёзные противоречия — они диаметрально противоположны», — сказал Бегларян.

Он добавил, что Баку в данном случае забоится о престиже и следует своим амбициям. Для жителей Нагорного Карабаха, как отметил Бегларян, решается вопрос не только «исторической справедливости», но и существования.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выдвинул пять принципов для заключения мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что не видит в этом неприемлемых условий.