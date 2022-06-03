Севастополь, 3 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. За сутки в ковид-стационары Севастополя попали 28 новых пациентов, сообщили 3 июня в департаменте здравоохранения региона. Накануне, 2 июня, сообщалось о госпитализации 23 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки с выздоровлением после COVID-19 выписан 21 пациент. В коронавирусных госпиталях лечение продолжает 161 человек. Свободно 26 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем сутками ранее. Скончался ещё один пациент, ему было 85 лет.

В городе с начала пандемии подтвердилось 84 508 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 843 человек. Жертвами инфекции стали 2369 севастопольцев.